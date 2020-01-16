В этом сезоне от гриппа умерли десять человек

С начала сезона гриппа 30 сентября прошлого года от инфекции умерли десять человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний о заболеваемости гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей.

Умершие были в возрасте от 53 до 89 лет, и, помимо гриппа, у них были такие заболевания, как сахарный диабет, хронические болезни почек и печени, заболевания крови и дыхательных путей.

На прошлой неделе в больницах находились 84 пациента с гриппом. Больше всего людей с гриппом госпитализировано в Риге, Даугавпилсе и Резекне. С начала сезона гриппа в больницы был помещен 731 пациент.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом немного выросла, составив 114,7 случая на 100 000 человек, тогда как в первую неделю года было зарегистрировано 107,4 случая на 100 000 населения. Больше всего гриппом болеют жители Валмиеры, Риги, Лиепаи, Елгавы, Екабпилса и Юрмалы, а в остальных регионах интенсивность гриппа не превышает эпидемической границы, то есть 100 случаев на 100 000 человек.