В этом сезоне умерло пять заболевших гриппом

В Латвии растёт заболеваемость гриппом, и прогнозы показывают, что она ещё будет расти. 145 больных гриппом были госпитализированы, пять человек умерло, сообщает Lsm.

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Из всех госпитализированных с гриппом 64%, или 93 человека, были госпитализированы на прошлой неделе, причём 10 человек были госпитализированы с пневмонией, вызванной гриппом. В основном госпитализированные — рижане.

Центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что в этом году рост заболеваемости нетипично ранний — обычно он идёт в январе, и в конце января объявляют эпидемию. Сейчас эпидемия уже идёт.