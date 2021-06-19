В эту субботу в Латвии — рабочий день: как ходит рижский транспорт и какие тарифы на парковках

Сегодня в Латвии — рабочий день, который перенесен с 25 июня, указано в распоряжении Кабинета министров от 30 июня 2020 года "О переносе рабочих дней в 2021 году".

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В соответствии с законом о труде в учреждениях, финансируемых из государственного бюджета, где рабочая неделя — пять дней, с понедельника по пятницу, в этом году рабочий день перенесен с пятницы, 25 июня, на субботу.

Соблюдать распоряжение Кабмина рекомендуется всем самоуправлениям, предприятиям и организациям.

Столичное предприятие Rīgas satiksme напоминает, что 19 июня автобусы, троллейбусы, трамваи и автобусы-экспресс будут курсировать по расписанию рабочего дня. В общественном транспорте будут действовать только месячные и временные билеты, предназначенные для рабочих дней.

19 июня платные автостоянки будут работать как обычно по субботам — на территории Старой Риги (зона R) с 6:00 до 24:00, в Вецаки (зона V) с 8:00 до 20:00 по действующим тарифам. Остальные платные автостоянки 19 июня будут работать с 9:00 до 17:00. Подземная автостоянка на улице К. Валдемара, 5a (у Дома Конгрессов) будет работать в соответствии с действующими тарифами.