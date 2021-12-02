В Европе выявлены первые случаи заражения гриппом. SPKC призывает латвийцев сделать прививку

В нескольких европейских странах началось распространение гриппа - в Дании, Эстонии, Словакии. В целом в 15 странах выявлены случаи заражения гриппа, сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

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В Латвии пока нет ни одного лабораторно подтвержденного случая гриппа, но на прошлой неделе сообщалось об одном клинически подтвержденном случае заражения этим вирусом в Риге.

Согласно данным Европейской сети эпинадзора за гриппом, в ходе проверки 1487 образцов 72 анализа дали положительный результат — это 5% от общего количества проверенных образцов. В 61 случае был выявлен вирус типа A, в 11 случаях — грипп типа B. Четыре пациента находятся на лечении в стационаре.

В SPKC напомнили, что еще не поздно сделать прививку от гриппа. Также в учреждении подчеркнули, что вакцинироваться от гриппа можно и во время процесса вакцинации от Covid-19.

Глава Госсовета по иммунизации Даце Завадска подтвердила, что вакцинироваться от гриппа еще не поздно.

"Поскольку в предыдущие два сезона гриппа не было выраженных показателей заболеваемости, у многих людей ослабла иммунная память о том, что такое грипп, общество в целом может быть более восприимчивым. Пока еще не поздно сделать прививку от гриппа. Ее можно получить одновременно со второй или бустерной дозой вакцины от Covid-19. Особенно призываю сделать прививку беременных, женщин, которые планируют беременность, родителей детей, поскольку грипп быстрее распространяется среди детей, а также дети болеют гриппом гораздо серьезнее, чем, например, коронавирусом", — пояснила Завадска.

В прошлом году было выявлено мало случаев гриппа в связи с тем, что в Латвии действовали определенные эпидемиологические ограничения: требование о соблюдении дистанции, ношение масок, удаленная учеба, комендантский час, ограничения на международные поездки.

В SPKC напомнили, что сейчас при вакцинации от гриппа иммунитет развивается в течение десяти дней.

Сообщается, что оплаченную государством прививку от гриппа могут получить медики, пожилые люди в возрасте от 65 лет, а также взрослые и дети, которые страдают от хронических заболеваний, клиенты и сотрудники центров социального ухода, дети младше двух лет, беременные женщины.