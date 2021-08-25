В Европейском суде по правам человека — иски нелегальных мигрантов против Латвии и Польши

В среду, 25 августа, Европейский суд по правам человека принял временное регулирование по искам против Польши и Латвии двух групп нелегальных иммигрантов, пытавшихся нелегально въехать в Европейский Союз из Беларуси. Иск против Латвии подали граждане Ирака курдского происхождения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Временное регулирование будет в силе три недели, до 15 сентября включательно.

Суд обязал власти Польши и Латвии обеспечить всех заявителей едой, водой, одеждой, адекватной медицинской помощью и, если возможно, временным убежищем, невзирая на любые обязательства, которые согласно международному праву должна взять на себя Беларусь.

В то же время суд подчеркнул, что это решение не означает, что Польша и Латвия должны допускать заявителей на свою территорию.

Суд также заявил, что согласно общепринятым международным правом и обязанностям, которые проистекают из договоров, в том числе, из Европейской конвенции по правам человека, государства имеют право контролировать свои границы, пребывание иностранцев на своих территории и выдворение иностранцев.

Истцами по делу против Польши выступают 32 гражданина Афганистана, с иском против Латвии обратился 41 гражданин Ирака курдского происхождения. Все эти люди застряли на границе Беларуси с Польшей и Беларуси с Латвией соответственно.

Уже известно, что с 10 августа за незаконное перечение границы были задержаны 544 человека.