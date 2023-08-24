В фокус Службы госбезопасности попали жители Латвии, избравшие для обучения российские вузы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Служба госбезопасности Латвии (VDD) обратит внимание на жителей страны, которые в нынешних обстоятельствах решили уехать в Россию, чтобы начать там обучение в высших учебных заведениях.

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Посольство России в Латвии сообщило на своей странице в Facebook, что 17 августа в посольстве прошла встреча для абитуриентов, которым правительство РФ предоставило в этом году квоту на бесплатное обучение в российских вузах. По предоставленной посольством информации, около 110 человек из Латвии продолжат обучение в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Пскове и других российских вузах.

Комментируя вышеизложенное, представители VDD сообщили агентству LETA, что перед вторжением России в Украину Служба неоднократно публично предупреждала о том, что обучение в российских вузах связано с рисками разведки и вербовки спецслужбами этой страны.

В Службе госбезопасности напомнили, что в нынешних геополитических условиях указанные риски особенно высоки. По мнению VDD, Россия предлагает иностранцам возможность бесплатного обучения с целью их идеологической обработки и воспитания будущих пропагандистов интересов России в других странах в рамках учебного процесса.

VDD еще раз призывает граждан Латвии не ездить в Россию и Белоруссию в связи с высокими разведывательными и вербовочными рисками.

В Службе госбезопасности напомнили, что лица, выбравшие обучение в вузах государства-агрессора несомненно попадают под внимание VDD. Oднако, учитывая специфику работы Cлужбы госбезопасности, более подробных комментариев по этому вопросу пока не последует.

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