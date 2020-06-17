В Гаркалнском крае годами в закупках выигрывал один и тот же претендент, VARAM потребовало объяснений

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) попросило у Гаркалнской краевой думы объяснить, почему во всех закупках по ремонту дорожного покрытия из года в год выигрывает один и тот же претендент.

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VARAM получило от Совета по конкуренции информацию о подозрительных закупках Гаркалнской думы. На протяжении многих лет в закупках по ремонту дорожного покрытия выигрывает один и тот же претендент. Совет указал, что в отдельных позициях могут быть указаны необоснованно низкие цены. Ведомство обеспокоено, что поставщик и самоуправление заключили запрещенное соглашение.

VARAM решило проверить, следовала ли дума требованиям нормативных актов и попросила у председателя самоуправления предоставить информацию об этих закупках и работе закупочной комиссии. Ответ должен быть готов до 2 июля.