В Гаркалнском крае годами в закупках выигрывал один и тот же претендент, VARAM потребовало объяснений
Foto: LETA

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) попросило у Гаркалнской краевой думы объяснить, почему во всех закупках по ремонту дорожного покрытия из года в год выигрывает один и тот же претендент.

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VARAM получило от Совета по конкуренции информацию о подозрительных закупках Гаркалнской думы. На протяжении многих лет в закупках по ремонту дорожного покрытия выигрывает один и тот же претендент. Совет указал, что в отдельных позициях могут быть указаны необоснованно низкие цены. Ведомство обеспокоено, что поставщик и самоуправление заключили запрещенное соглашение.

VARAM решило проверить, следовала ли дума требованиям нормативных актов и попросила у председателя самоуправления предоставить информацию об этих закупках и работе закупочной комиссии. Ответ должен быть готов до 2 июля.

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