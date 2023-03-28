В гимназиях не хотят отказываться от вступительных экзаменов

Никаких больше вступительных проверок в школах, если ученик уже сдал централизованный экзамен — такое предложение поступило от Министерства образования и науки. Правительство эту идею одобрило. На очереди — Сейм. Однако государственные гимназии от вступительных экзаменов отказываться не хотят, сообщает rus.lsm.lv.

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Чтобы поступить в 3-ю гимназию, ученики должны пройти дополнительную проверку. В 7-м классе, например, по математике, а в 10-м — по математике и английскому языку. Здесь говорят, что иначе отобрать талантливых детей не получится.

Проверка, чтобы поступить в 7-й класс, останется, а вот проверка в 10-й может исчезнуть уже со следующего учебного года. Вступительные в конце этого года могут стать последними, сказал директор 3-й Рижской гимназии Андрис Приекулис: "Сейчас речь идет о 9-х классах, которые сдают централизованные экзамены. Если говорить о проверке математики в 9-м классе — там 20% комплексные числа, 80% вычисление. Причем вычисление с калькулятором. Мы переходим на более низкий уровень математического мышления, к сожалению. Наши вступительные проверки полностью отличаются — там 80% комплексных чисел и 20% вычисления. Мы работаем с оптимальным и высоким уровнем. Если Латвии нужно больше инженеров, больше специалистов в IT-отрасли, тогда нам нужно работать с талантливыми людьми! А у школ должно быть право талантливых детей отобрать".

Заместитель директора 1-й Рижской гимназии Янис Зейманис говорит, что не все централизованные экзамены во всех школах проходят честно. Поэтому здесь хотят оставить вступительные: "Мы должны удостовериться, что требуемый уровень адекватен, а принцип справедливости соблюдается".