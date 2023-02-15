В годовщину российского вторжения в Украину в Риге пройдет митинг в поддержку Украины

24 февраля, ровно через год после полномасштабного вторжения России на Украину, у памятника Свободы в Риге пройдет митинг "Без Тебя нет победы" для поддержки Украины и осуждения российской агрессии, сообщается на сайте Латвийского гражданского альянса.

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Латвийские учреждения, компании, организации и люди будут поддерживать Украину до ее окончательной победы, заявила руководитель организации Кристине Зонберга — она убеждена, что выражать эту ясную позицию очень важно.

Текущая информация о митинге будет публиковаться на странице организации в Facebook.

Участникам акции предлагается взять с собой флаги Украины и Латвии, а также включить в свою одежду цвета украинского флага. Митинг начнется в 10 утра.