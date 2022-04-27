В городах Латвии находятся уже более 25 тысяч украинских беженцев
Foto: LETA

Всего с начала вторжения России в Украину в Латвии зарегистрировано 25 194 гражданина Украины, а 19 972 беженцам были выданы документы на жительство с правом на трудоустройство, свидетельствует последняя информация, собранная Министерством внутренних дел.

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При этом 9614 лицам требовалась помощь в размещении.

Жители Украины с наличием биометрических паспортов, которые не нуждаются в социальной помощи или помощи в размещении, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на прошлой неделе отметил, что темпы роста числа беженцев сильно замедлились, и не ожидается, что в ближайшие неделю-две снова произойдет стремительный рост.

Если в Латвию прибудут 30 тысяч украинских беженцев, то почти половину из них — 14 876 человек — должны будут принять семь городов государственного значения. Половину от этих 14 876 человек нужно будет принять Риге. Такой порядок распределения украинских беженцев по регионам страны предусматривают правила Кабинета "Число гражданских жителей Украины, размещаемых в самоуправлениях", подготовленные Министерством внутренних дел.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома в Украине после российского вторжения, которое началось 24 февраля.

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