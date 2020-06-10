В госбюджет за пять месяцев поступило на 6% меньше средств, чем планировалось

В госбюджет за первые пять месяцев этого года поступило на 6% меньше средств, чем планировалось, сообщили представители Службы госдоходов (СГД) в среду на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма.

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По оперативным данным СГД, поступления в совокупный госбюджет за первые пять месяцев 2020 года составили 3,9 млрд евро. План бюджетных доходов за пять месяцев выполнен на 94%.

В свою очередь министр финансов Янис Рейрс сообщил, что в мае бюджет недополучил 200 млн евро, а в марте и апреле вместе - 100 млн евро. Таким образом, на данный момент из-за кризиса, причиной которого стало распространение Covid-19, госбюджет недосчитался 300 млн евро.

В этом году общие доходы госбюджета запланированы в размере 10,5 млрд евро.