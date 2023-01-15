В госбюджете-2023 предусматривается выделить более 60 млн евро на повышение зарплат педагогам

В государственном бюджете этого года предусматривается выделить более 61 млн евро на повышение зарплат педагогам, сообщили агентству LETA в Отделе коммуникации Министерства образования и науки.

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В качестве одного из важнейших приоритетов на 2023 год Министерство образования и науки обозначило повышение заработной платы учителей, а также увеличение финансирования науки и высшего образования.

В пятницу, 13 января, министерство получило концептуальную поддержку этих мер на внеочередном заседании правительства.

Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") подчеркивает, что бюджет на 2023 год можно назвать бюджетом экономических преобразований. Ответственность Министерства образования и науки — обеспечение основы для подготовки высококвалифицированной рабочей силы и развитие науки для создания инноваций.

Ожидается, что пакет бюджетных законопроектов будет рассмотрен правительством 24 и 31 января, а утвержден 7 февраля. После этого он должен быть принят в Сейме.

Школы

При создании единой и инклюзивной школы в ближайшие три года произойдет переход на обучение на латышском языке нынешних школ нацменьшинств, поэтому на меры поддержки учебных заведений и педагогов запланировано около 500 000 евро. Также увеличено финансирование бесплатных обедов для учащихся 1-4 классов. Для этого требуется 6,5 млн евро, что увеличит финансирование на одного ребенка с 2,15 до 3,09 евро в день.

На реализацию государственных испытаний по предметам STEM и приобретение цифровых средств обучения планируется выделить более 1,1 млн евро.

Наука и высшее образование

В этом году на науку планируется выделить дополнительно 17,9 млн евро, предназначенных для увеличения финансирования научной базы, реализации проектов программы фундаментальных и прикладных исследований и национальной программы исследований.

Государственные программы исследований — это государственные заказы на проведение научных исследований в приоритетных для государства отраслях с целью создания новых знаний, навыков и инноваций, разработки новых продуктов, процессов и услуг. Дополнительное финансирование позволит реализовать семь новых исследовательских программ.

Увеличение финансирования высшего образования в размере 10 млн евро даст толчок к подготовке выпускников и созданию штатных профессорских должностей. Произойдет смена фокуса модели финансирования — с количества студентов на количество успевающих выпускников, планируется ввести критерии эффективности вузов.

Спорт

На приоритетные программы спортивной отрасли дополнительно выделено 5,6 млн евро. Финансирование предназначено для финансирования приоритетных программ поддерживаемых спортивных федераций, привлечения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями, к спортивным мероприятиям, Латвийского Паралимпийского комитета и других целей.