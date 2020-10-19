В хоре Латвийской национальной оперы и балета выявлено еще три случая Covid-19

При проведении дополнительных тестов в хоре Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) выявлено еще три случая Covid-19, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ)Тминистр культуры Наурис Пунтулис.
В целом известно о четырех заболевших в хоре.
Министр сообщил, что тесты на коронавирус сдал весь коллектив оперы.
В прошедшую пятницу театр сообщил, что заражение Covid-19 обнаружено у одного из его работников, который не контактировал со зрителями и работниками театра, обслуживающими зрителей.
Спектакли и концерты в театре отменены до 20 октября.