В хоре Латвийской национальной оперы и балета выявлено еще три случая Covid-19
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При проведении дополнительных тестов в хоре Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) выявлено еще три случая Covid-19, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ)Тминистр культуры Наурис Пунтулис.

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В целом известно о четырех заболевших в хоре.

Министр сообщил, что тесты на коронавирус сдал весь коллектив оперы.

В прошедшую пятницу театр сообщил, что заражение Covid-19 обнаружено у одного из его работников, который не контактировал со зрителями и работниками театра, обслуживающими зрителей.

Спектакли и концерты в театре отменены до 20 октября.

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LETA

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Наурис Пунтулис Коронавирус Латвийская Национальная опера
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