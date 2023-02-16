В художественный центр Ротко в Даугавпилсе на день вернут запрещенные скульптуры
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По окончании зимнего выставочного сезона, в воскресенье, 19 февраля, цензурированные работы эстонского художника Сандерса Раудсепа в течение одного дня будут доступны в Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко, сообщила агентству LETA Жанна Емельянова.

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Центр Марка Ротко готовится к весеннему выставочному сезону, поэтому на этой неделе зрителю будут доступны все временные выставки зимнего сезона: "Смертельное желание попасть в загробный мир" (Сандерс Раудсеп, Эстония), "Топонимы" (Алексей Наумов, Латвия), "Новая духовность" (группа художников, Польша), "Гений и бунтарь" (Коля Новиков, Украина), "Или — или. Автономная свобода" (Диана Рудокиене, Литва).

Посетители смогут посетить выставки по специальным ценам. В воскресенье 19 февраля вход будет стоить 4 евро и 2 евро для школьников, студентов и пенсионеров. Центр будет открыт для посетителей с 11:00 до 17:00.

Открытие весенней выставки запланировано на 3 марта.

Ранее Delfi писал о том, что по решению властей Даугавпилса с выставки в Центре Марка Ротко сняли несколько работ эстонского скульптора Сандерса Раудсеппа. По словам вице-мэра города Алексея Васильева, экспонаты вызвали возмущение жителей города и религиозных организаций.


По мнению вице-мэра, из-за таких выставок большинство жителей на захотят посещать Центр, что ударит по его репутации, престижу и доходам.

"Уроки вынесены, руководство предупреждено и, если еще раз подобное произойдет, будут совсем другие выводы и руководство города вместе с Управлением культуры будет оценивать, с учетом пожеланий людей, проживающих в нашем городе, следующие выставки, которые будут готовиться", — заявил Васильев после снятия экспонатов с выставки.

Куратор центра Ротко Барановскис заявил, что это первый случай в его практике, когда с художественной выставки снимают неугодные работы.

"Если мы будем действовать в таком духе, можно оказаться в мире очень невыразительного искусства", — сказал он.

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