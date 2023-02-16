В художественный центр Ротко в Даугавпилсе на день вернут запрещенные скульптуры

По окончании зимнего выставочного сезона, в воскресенье, 19 февраля, цензурированные работы эстонского художника Сандерса Раудсепа в течение одного дня будут доступны в Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко, сообщила агентству LETA Жанна Емельянова.
Центр Марка Ротко готовится к весеннему выставочному сезону, поэтому на этой неделе зрителю будут доступны все временные выставки зимнего сезона: "Смертельное желание попасть в загробный мир" (Сандерс Раудсеп, Эстония), "Топонимы" (Алексей Наумов, Латвия), "Новая духовность" (группа художников, Польша), "Гений и бунтарь" (Коля Новиков, Украина), "Или — или. Автономная свобода" (Диана Рудокиене, Литва).
Посетители смогут посетить выставки по специальным ценам. В воскресенье 19 февраля вход будет стоить 4 евро и 2 евро для школьников, студентов и пенсионеров. Центр будет открыт для посетителей с 11:00 до 17:00.
Открытие весенней выставки запланировано на 3 марта.
Ранее Delfi писал о том, что по решению властей Даугавпилса с выставки в Центре Марка Ротко сняли несколько работ эстонского скульптора Сандерса Раудсеппа. По словам вице-мэра города Алексея Васильева, экспонаты вызвали возмущение жителей города и религиозных организаций.
Bildē redzamo instalāciju noņēma no izstādes Rotko mākslas centrā "ticīgo jūtu aizskaršanas" dēļ. Cik noprotams, to lika noņemt vicemērs Vasiļjevs. Tagad Daugavpils dome cenzē jau arī mākslu.— dainis💙💛 (@miglaanz) November 27, 2022
Bildes avots: https://t.co/AbPX2K91my pic.twitter.com/wXQFrFAewH
По мнению вице-мэра, из-за таких выставок большинство жителей на захотят посещать Центр, что ударит по его репутации, престижу и доходам.
"Уроки вынесены, руководство предупреждено и, если еще раз подобное произойдет, будут совсем другие выводы и руководство города вместе с Управлением культуры будет оценивать, с учетом пожеланий людей, проживающих в нашем городе, следующие выставки, которые будут готовиться", — заявил Васильев после снятия экспонатов с выставки.
Куратор центра Ротко Барановскис заявил, что это первый случай в его практике, когда с художественной выставки снимают неугодные работы.
"Если мы будем действовать в таком духе, можно оказаться в мире очень невыразительного искусства", — сказал он.