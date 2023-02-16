В художественный центр Ротко в Даугавпилсе на день вернут запрещенные скульптуры

По окончании зимнего выставочного сезона, в воскресенье, 19 февраля, цензурированные работы эстонского художника Сандерса Раудсепа в течение одного дня будут доступны в Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко, сообщила агентству LETA Жанна Емельянова.

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Центр Марка Ротко готовится к весеннему выставочному сезону, поэтому на этой неделе зрителю будут доступны все временные выставки зимнего сезона: "Смертельное желание попасть в загробный мир" (Сандерс Раудсеп, Эстония), "Топонимы" (Алексей Наумов, Латвия), "Новая духовность" (группа художников, Польша), "Гений и бунтарь" (Коля Новиков, Украина), "Или — или. Автономная свобода" (Диана Рудокиене, Литва).

Посетители смогут посетить выставки по специальным ценам. В воскресенье 19 февраля вход будет стоить 4 евро и 2 евро для школьников, студентов и пенсионеров. Центр будет открыт для посетителей с 11:00 до 17:00.

Открытие весенней выставки запланировано на 3 марта.

Ранее Delfi писал о том, что по решению властей Даугавпилса с выставки в Центре Марка Ротко сняли несколько работ эстонского скульптора Сандерса Раудсеппа. По словам вице-мэра города Алексея Васильева, экспонаты вызвали возмущение жителей города и религиозных организаций.

Bildē redzamo instalāciju noņēma no izstādes Rotko mākslas centrā "ticīgo jūtu aizskaršanas" dēļ. Cik noprotams, to lika noņemt vicemērs Vasiļjevs. Tagad Daugavpils dome cenzē jau arī mākslu.

Bildes avots: https://t.co/AbPX2K91my pic.twitter.com/wXQFrFAewH — dainis💙💛 (@miglaanz) November 27, 2022



По мнению вице-мэра, из-за таких выставок большинство жителей на захотят посещать Центр, что ударит по его репутации, престижу и доходам.

"Уроки вынесены, руководство предупреждено и, если еще раз подобное произойдет, будут совсем другие выводы и руководство города вместе с Управлением культуры будет оценивать, с учетом пожеланий людей, проживающих в нашем городе, следующие выставки, которые будут готовиться", — заявил Васильев после снятия экспонатов с выставки.

Куратор центра Ротко Барановскис заявил, что это первый случай в его практике, когда с художественной выставки снимают неугодные работы.

"Если мы будем действовать в таком духе, можно оказаться в мире очень невыразительного искусства", — сказал он.