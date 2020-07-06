В Иманте расширяют станцию Неотложной медицинской помощи на деньги армии США

Начаты строительные работы по расширению центра поддержки бригад Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) в Иманте. Финансовую поддержку оказывает главное командование Вооруженных сил США, сообщает LETA.

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В рамках программы Европейского гражданского сотрудничества армия США выделила 698 000 долларов (более полумиллиона евро). На эти деньги будет построена пристройка для обслуживания медицинского транспорта, а также помещения для медиков и водителей "неотложки".

Площадь пристройки — почти 300 квадратных метров. Там будут помещения для обслуживания транспорта, мойка для оборудования и инвентаря, хозяйственные помещения и раздевалки. Планируется, что работы завершатся осенью.

Imanta — один из самых старых центров поддержки бригад Неотложной медицинской помощи в Риге. Ему больше 35 лет. Оттуда выезжают на вызовы 17 бригад. За прошлый год они обслужили 50 000 вызовов в Пардаугаве, Болдерае, Зиепниккалнсе, Пиньки, Кекаве и Олайне. В зоне ответственности работников этого центра — почти 270 000 жителей.

Строительные работы ведет латвийское предприятие Abora, а контролирует проект инженерный корпус армии США. Это уже шестой проект в рамках программы гражданского сотрудничества, реализованный СНМП и Бюро по сотрудничеству в сфере обороны посольства США. С 2014 года были реновированы две станции СНМП в Риге и одна в Кулдиге, доставлены 132 особых защитных маски на случай биологической или химической угрозы, а во время пандемии доставлены 3660 литра произведенного в Латвии дезинфектора.