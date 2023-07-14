"В интересах нацбезопасности". Верховный суд оставил в силе запрет для Панкратова на выезд из Латвии
Foto: LETA

Департамент по административным делам Верховного суда Латвии оставил в силе решение министра внутренних дел, согласно которому экс-депутату Рижской думы Руслану Панкратову запрещен выезд из страны.

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Ранее Верховный суд рассмотрел жалобу Панкратова об обоснованности и справедливости применения в отношении него меры, содержащейся в законе "О национальной безопасности" – запрете на выезд из Латвийской Республики.

Верховный суд ознакомился с материалами, которые представляют государственную тайну и которые послужили обоснованием для решения главы МВД, заслушал участников дела и пришел к выводу, что запрет на выезд из страны — обоснованная мера и является соразмерным средством для защиты интересов национальной безопасности.

Верховный суд признал обжалованное решение министра внутренних дел обоснованным и юридически корректным, но отклонил его.

Верховный суд также убедился, что решение министра основано на информации, полученной в результате контрразведывательной деятельности, и оправдано защитой интересов национальной безопасности.

Решение Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Оно вступило в силу на момент провозглашения.

Руслан Панкратов родился в 1969 году. В 2009 году он был избран в Рижскую думу от партии "Центр согласия", а в 2013 году — переизбран из списка партийного объединения "Центр согласия", "Честь служить Риге".

В 2018 году он баллотировался на выборах в Сейм от партии "За альтернативу", но избран не был.

Год спустя Панкратов также безуспешно пытался попасть в Европейский парламент из списка "Партии действия".

Панкратов возглавлял общество "Объединение против нацизма", которое в течение нескольких лет проводило мероприятия 16 марта в знак протеста против марша легионеров.

По информация Lursoft, в настоящее время Панкратов является должностным лицом общества "Русский мир Латвии".

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