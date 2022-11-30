В Ивано-Франковске на латвийские деньги откроется центр помощи пострадавшим от сексуального насилия
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Латвийский посол Илгвар Клява открыл в украинском городе Ивано-Франковске центр реабилитации для женщин, пострадавших от сексуального насилия в ходе войны, сообщает МИД Латвии.

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Женщинам предоставят убежище, медицинскую, юридическую, психологическую и социальную помощь.

На открытии Клява поблагодарил латвийское общество по защите прав женщин "Центр Марта" и украинских партнеров — негосударственную организацию Eleos-Ukraineю

Планируется, что в дальнейшем кроме физической и эмоциональной реабилитации центр будет предоставлять возможность обучиться некоторым профессиям, способствуя таким образом занятости и экономической независимости женщин.

В центре реабилитации будет место для 20 женщин и членов их семей. В нем будет автономная система отопления и электроснабжения, что очень важно в ситуации, когда электричество и отопление постоянно отключаются из-за обстрелов.

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