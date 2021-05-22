В июне будет опубликован социально экономический портрет людей, заразившихся коронавирусом
Foto: LETA

Первые данные о социально экономическом портрете людей, заразившихся коронавирусом, будут доступны в июне, сообщила агентству LETA представитель Министерства экономики Эвита Урпена.

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На данный момент министерство работает над договором по обмену данными. Планируется, что в ближайшие недели Центральное статистическое управление (ЦСУ) получит первые массивы информации и подготовит подробные статистические данные. В дальнейшем социально экономический портрет больных Covid-19 будет обновляться раз в неделю.

Центр межведомственной координации отмечает, что создание такой базы данных “станет важным источником информации о путях распространения Covid-19 и причин заражения, таким образом, будет служить важным источником информации для принятия дальнейших решений по осуществлению ограничивающих распространение Covid-19 мероприятий”.

Данные заразившихся будут собраны из государственных регистров и обезличены - персональные коды и имена людей удалят. В базе данных не будет информации о состоянии здоровья заболевших. Доступ к этому массиву данных будет у Министерства экономики, Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) и Центра межведомственной координации.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний ЦСУ
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