В июне цена электроэнергии в Латвии достигла 218 евро - исторический максимум

В июне средняя цена электроэнергии в Латвии увеличилась до 218,29 евро за мегаватт-час (МВтч), что является исторически самым высоким показателем среднемесячной цены с момента открытия рынка электроэнергии.

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В июне цена электроэнергии в Латвии подорожала на 32,9% по сравнению с маем, а по сравнению с июнем 2021 года она стала выше на 186%. Такие данные приводит латвийский системный оператор AS "Augstsprieguma tīkls".

В июне в Латвии было произведено 402 525 МВтч электроэнергии, что на 21% меньше, чем в мае, и на 31% меньше, чем год назад. Потребление электроэнергии в Латвии в июне составляло 538 011 МВтч, это на 6% меньше, чем в апреле, и на 3% меньше, чем год назад.

В июне 52% всей потребляемой в стране электроэнергии было произведено именно в Латвии. По этому показателю тоже наблюдается спад. Для сравнения: в мае количество произведенной в Латвии электроэнергии составляло 70,5% от необходимого количества. Также сообщается, что в июне недостающий объем электроэнергии (259 218 МВтч) импортировался в Латвию из соседних стран.

Наибольшее падение объема произведенной электроэнергии наблюдается на трех ГЭС на Даугаве: в июне Рижской, Плявиньской и Кегумской ГЭС произведено 208 081 МВтч электроэнергии - на 33% меньше, чем в мае этого года, но при этом на 15% больше, чем в июне 2021 года.

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колебалась от 5 до 21 МВт. Всего в июне на ТЭЦ произведено 9036 МВтч электроэнергии, что на 64% меньше, чем в апреле, и в 11,4 раза меньше, чем год назад. Снижение обусловлено по-прежнему более высокими ценами на газ и квотами на выбросы CO2.

Объем электроэнергии, производимой ветровыми станциями в Латвии, в июне по сравнению с маем сократился на 30%, зато по сравнению с июнем 2021-го - показан рост на 65%.

С 22 мая 2022 года из-за санкций против РФ в Латвию больше нельзя импортировать электроэнергию из России. Поэтому импорт электроэнергии из стран ЕС в Латвию в июне увеличился на 21% и достиг 1 064 511 МВтч. Польша в страны Балтии экспортировала 97 655 МВтч (на 27% больше, чем в мае), а Швеция и Финляндия - 419 491 и 547 365 МВтч соответственно (прирост на 21%).

В июне в Латвии достигнут исторически самой высокой среднемесячной цены на электроэнергию с момента открытия рынка электроэнергии - 218,29 евро/МВтч. Для сравнения: в Литве цена была еще выше (223,16 евро/МВтч), тогда как в Эстонии рост был не таким резким, и цена составила 173,83 евро/МВтч.

Большую разницу в цене между Латвией и Эстонией можно объяснить реконструкцией участка Валмиера-Тарту, в результате чего снизились объемы поставок электроэнергии из Эстонии в Латвию.

Новейший обзор латвийского рынка электроэнергии, подготовленный AST,, а также архив обзоров с 2015 года доступен на сайте http://www.ast.lv/lv/electricity-market-review.