В июне и июле абсолютное большинство заболевших Covid-19 не были привиты

98% заболевших Covid-19 в июне не были привиты или их курс вакцинации не был закончен, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Впредь ведомство будет регулярно публиковать отчеты о заболеваемости среди привитых и непривитых жителей Латвии.

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В июне новым коронавирусом заразились 4230 человек, из них 88 человек были полностью привиты. Остальные больные либо не были привиты, либо их курс вакцинации не был закончен, свидетельствуют данные ЦПКЗ. В июле Covid-19 заболели 1434 человека, из которых 90% были не привиты. 141 больной был полностью вакцинирован. ЦПКЗ отмечает, что пациенты с прививкой болеют легче и намного реже нуждаются в госпитализации.

В июне 99,1% госпитализированных пациентов были не привиты, это 729 человек, сообщает ЦПКЗ. В том месяце в больницы попали шесть привитых пациентов, большинство из которых были старше 60 лет и имели несколько серьезных заболеваний. Один привитый пациент был в возрасте от 30 до 39 лет и попал в больницу по причине, не связанной с коронавирусом.

В статистике смертей среди пациентов Covid-19 из 117 скончавшихся только один был полностью вакцинирован. Это был пожилой человек старше 80 лет с несколькими хроническими заболеваниями.

Данные Латвии совпадают с общими тенденциями в мире, указывает ЦПКЗ — привитые от Covid-19 люди болеют намного реже, болезнь протекает легче и только в редких случаях они нуждаются в госпитализации.

Впредь данные о заболеваемости среди вакцинированных и не вакцинированных жителей ЦПКЗ будет публиковать раз в неделю, а данные о госпитализации и смертях в этих друг группах будут обнародованы раз в месяц.