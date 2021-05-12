В июне в Латвии может начаться вакцинация детей от Covid-19

Производители вакцин собираются завершить клинические исследования и среди детей различных возрастов. В этом случае вакцинацию детей старше 12 лет можно начать уже в июне, а вакцинацию более младших — осенью. Об этом рассказала Latvijas Radio председатель Совета по иммунизации, врач-инфекционист Даце Завадска.

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"И это обязательно будет возможно и у семейных врачей, и в вакцинационных центрах и стационарах. В свою очередь, для еще более младших детей — например, для вакцины AstraZeneca самый младший возраст, по которому сейчас уже идет третья фаза испытаний, это пять лет. То, что я слышу на международных совещаниях, это что первыми определенно будут подростки и дети школьного возраста. И так мы дойдем до детей помладше. Ну вряд ли это вопрос вакцинации младенцев", — цитирует Завадску портал Lsm.

Старший врач Детской больницы Ренате Снипе отметила, что подростки очень активно поддерживают очные социальные контакты и очень нуждаются в них, а потому часто переносят вирус на себе, не болея сами.

Сейчас Европейское агентство лекарств рекомендует для лиц младше 18 лет только вакцину Pfizer/BioNTech. В США и Канаде ее разрешаю для детей с 12 лет, в ЕС — с 16, однако Латвия пока что за редким ислючением не вакцинирует несовершеннолетних.