В Кабуле произошел новый взрыв спустя три дня после теракта; есть погибшие

В районе аэропорта Кабула днем 29 августа произошел мощный взрыв, сообщил телеканал "Аль-Арабия". В соцсетях публикуют видеозаписи последствий взрыва: над домами поднимается черный дым, пишет "Медуза".

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По данным агентства Asvaka, ракета ударила по жилому дому. В результате атаки два человека погибли и трое ранены, среди них женщины и дети. Об этом сообщает РБК.

Взрыв был слышен возле аэропорта Кабула, сообщает Al Arabiya. Корреспондент "РИА Новости" также сообщает, что произошел сильный взрыв.

Ранее США предупреждали об угрозе новых атак в аэропорту Кабула, где идет эвакуация. Так, президент США Джо Байден заявил, что новое нападение "весьма вероятно в ближайшие 24–36 часов".