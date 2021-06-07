В какие дни и где пожилые люди могут привиться от Covid-19 без предварительной записи

Вакцинация пожилых людей (старше 60 лет) без предварительной записи проводится с 7 по 13 июня в крупных пунктах вакцинации Рижского самоуправления – рижском Доме конгрессов и Рижском центральном рынке, а также в холле на Кипсале и центре ATTA.

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Вакцинация пожилых людей без предварительной записи будет проводиться с 9:00 до 10:00 в следующие даты:

В рижском Доме конгрессов (на улице Кришьяниса Валдемара, 5) c 7-го по 9 июня (вакцинацию будут проводить вакциной Pfizer/Biontech), а также с 10-го по 12 июня (вакцинацию будут проводить вакциной Janssen, преимущество которой заключается в том, что необходима только одна доза).

В Гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка (на улице Централтиргус, 3-1, вход со стороны канала) с 7-го по 13 июня (вакцинацию будут проводить вакциной Janssen).

В холле на Кипсале (улица Кипсалас, 8) с 9-го по 13 июня (вакцинацию будут проводить вакциной Pfizer/Biontech).

В центре ATTA (улица Краста, 60) 11-го и 12 июня (вакцинацию будут проводить вакциной Moderna).

Также без предварительной записи сениоры могут привиться в Рижском роддоме (ул. Миера, 45) по рабочим дням с 14:30 до 15:30, вакцинацию будут проводить вакциной Pfizer/Biontech.

На вакцинацию надо взять с собой удостоверяющий личность документ (паспорт или ID карту) и прийти в одежде, которая позволяет легко оголить плечо. Так как на улице стоит теплая погода, медики рекомендуют, отправляясь на вакцинацию, взять с собой питьевую воду, чтобы утолить жажду, находясь в зоне ожидания после вакцинации.

Вакцинация доступна и другим группам насления. В настоящее время каждый взрослый житель Латвии может записаться на прививку на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, выбрав конкретные место и время проведения вакцинации.

Со 2 июня подать заявление на вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 13 лет могут родители или другие законные представители. Во время вакцинации обязательно присутствие матери или отца (или другого законного представителя), а также понадобятся следующие документы: для законного представителя — паспорт или удостоверение личности, а также документ, удостоверяющий личность ребенка (запись о ребенке в паспорте или свидетельство о рождении, или в случае необходимости нотариально заверенная доверенность).

Подростки с 14 лет на вакцинацию могут зарегистрироваться сам на сайте www.manavakcina.lv, где аутентификация происходит через latvija.lv, если доступна полная версия интернет-банкинга или Smart-ID. Также можно записаться на прививку по телефону 8989 с указанием одного из центров вакцинации.

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет проводится только вакциной Pfizer/Biontech. Записываясь на вакцинацию, важно убедиться, что этот тип вакцины доступен в выбранном пункте вакцинации. Pfizer/Biontech доступна в крупных центрах вакцинации и других медицинских учреждениях, а также в практиках семейных врачей.