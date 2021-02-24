В Каугури появился пункт сбора анализов на Covid-19
Foto: Imago/Scanpix/LETA

С 24 февраля на улице Нометню, 2b в Каугури начал работу пункт приема анализов на коронавирус. Его открыла Центральная лаборатория.

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Время работы пункта будет зависеть от спроса.

По-прежнему продолжает работать другой юрмальский пункт этой же лаборатории — в Дубулты, на улице Слокас, 26.

Записаться на анализы можно по телефону и на сайте pieraksts.laboratorija.lv. До 6 апреля это можно сделать без направления врача, если есть симптомы.

В Каугури живет большая часть жителей Юрмалы. Долгое время все три пункта сбора анализов находятся в Дубулты — пункт Centrālā laboratorija, E.Gulbja laboratorija и NMS Laboratorija.

Юрмальская дума обратилась в Национальную службу здравоохранения с просьбой организовать пункт сбора анализов на Covid-19 в Каугури. В Национальной службе здравоохранения, оплачивающей анализы на Covid-19, порталу Delfi сообщили, что на просьбу откликнулось предприятие Centrālā laboratorija.

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