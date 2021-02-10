В Каугури появится пункт сбора анализов на Covid-19

Юрмальская дума обратилась в Национальную службу здравоохранения с просьбой организовать пункт сбора анализов на Covid-19 в Каугури, сообщила Delfi руководитель управления благосостояния Юрмальской думы Лайма Гробиня. Уже в начале следующей недели в микрорайоне может появиться контейнер сбора анализов.

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Гробиня отметила, что в Каугури живет большая часть жителей Юрмалы. Сейчас все три пункта сбора анализов находятся в Дубулты - пункт Centrālā laboratorija, E.Gulbja laboratorija и NMS Laboratorija.

“Территория Юрмалы “растянута” на 32 километра и создание дополнительного места сдачи анализов снизит риски инфекции, так как позволит сдавать анализы, не используя общественный транспорт”, - сказала Гробиня.

В Национальной службе здравоохранения, оплачивающей анализы на Covid-19, порталу Delfi сообщили, что на просьбу откликнулось предприятие Centrālā laboratorija. Глава предприятия Стелла Лапиня сказала Delfi, что, скорее всего, контейнер для сбора анализов будет расположен у дома культуры в Каугури. Предприятие планирует, что пункт начнет работать в начале следующей недели.

В свою очередь, в E.Gulbja laboratorija руководитель проектов Джинета Диманте указала, что предприятие сотрудничает с каугурскими семейными врачами и собирает анализы из их практик.