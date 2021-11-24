В Каугури у жителей без сертификата нет доступа к банкоматам. Что говорят банки

В районе Каугури живет примерно 20 тысяч человек, в районе всего 6 банкоматов. Ни в одном из них нельзя снять деньги, не имея Covid-сертификата. Банки считают себя "заложниками ситуации", а в Ассоциации финансовой отрасли не видят в этом особой проблемы. Об этом пишет lsm.lv.

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В Юрмальском районе Каугури 4 банкомата находятся в здании Rimi, а еще два — в Maxima. И все они — в "зеленой" зоне, то есть доступны только для вакцинированных и переболевших Covid-19. Ближайший банкомат, в котором могут снять деньги все жители, находится в Слоке, это полчаса ходьбы от Каугури.

Согласно постановлению Кабинета министров, жителям без сертификата должны быть доступны банковские услуги. Однако, в правилах не уточняется, какие именно и на каком расстоянии.Представители местных банковских филиалов считают себя заложниками ситуации.

Что говорят представители банков?

В Luminor заявили, что пытаются решать ситуацию с доступностью банкоматов с большими арендодателями помещений. "Перенести банкомат в другое место — это большие инвестиции. Такие вопросы мы рассматриваем, оценивая экономическую ситуацию. Один банкомат может стоить около 30 тысячи евро", — объяснила представитель банка Luminor Кристине Дерица.

В Citadele считают, что есть и хорошие новости — в каждом городе есть хотя бы один банкомат какого-то банка, и ни один город без банкомата не оставлен. "Что касается Каугури — то, что банкомат доступен в "зеленой" зоне — это не наше решение. Можем посоветовать использовать другие банкоматы", — отметил представитель Citadele Янис Мурниекс.

В SEB объяснили, что банкоматы находятся в торговых центрах ради безопасности и рассказали, что ближайший банкомат находится в Юрмале, на улице Йомас, в торговом центре Korso. "Там организован вход к продуктовому магазину — и банкомат тоже доступен", — пояснила представитель SEB Елена Новака.

В Swedbank сообщили, что нашли способ, как поставить дополнительный банкомат в Каугури — с 24 ноября он уже доступен на улице Райня, 74. "Но это не меняет проблемы, что есть другие банкоматы, которые недоступны", — сказал представитель банка.

В прошлом году Ассоциация финансовой отрасли подписала меморандум об обеспечении доступности наличных денег, однако представители ассоциации считают, что он рассчитан на "нормальные", непандемийные условия.

"За ситуацией в Латвии мы наблюдаем. Что касается четырех больших банков, говоря о банкоматах, где можно снять деньги, большой проблемы мы не видим. Есть отдельные случаи",— заявил Янис Бразовскис, член правления Ассоциации финансовой отрасли.