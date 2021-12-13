В коалиции нет возражений против временного снижения НДС на газ и электроэнергию
Foto: LETA

Сейчас в правящей коалиции нет возражений против планируемого снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на электроэнергию и природный газ, но о конкретных предложениях еще предстоит договориться, рассказал министр экономики Янис Витенбергс в интервью Латвийскому радио.

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Министр объяснил, что один из вопросов, по которому еще предстоит договориться, - это сроки, на которые будет снижен НДС. Все в правительстве согласны, что временное снижение НДС необходимо, но мнения о сроке различаются.

По словам Витенбергса, комплексное предложение Минэкономики позволит снизить сумму в счетах на электроэнергию более чем на 40%.

Министр уверен, что вопрос о ценах на энергоресурсы сейчас является главным для правительства, потому что основными статьями расходов многих домохозяйств являются траты на отопление и электроэнергию. Если в понедельник коалиция достигнет договоренности по этой теме, но уже во вторник правительство сможет рассмотреть необходимые предложения.

Витенбергс допустил, что возможно будут приняты и другие решения, например, об увеличении поддержки для защищенных потребителей электроэнергии.

Министр благосостояния Гатис Эглитис в интервью Латвийскому телевидению рассказал, что он предложит оказывать поддержку через пособие на жилье. Государство может временно профинансировать выплату 50% этого пособия, тогда как другую половину продолжат выплачивать из бюджетов самоуправлений.

Ранее Минэкономики сообщило, что НДС на электроэнергию и природный газ планируется временно снизить с 21% до 5%, а также наполовину снизить тариф на распределение электроэнергии.

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