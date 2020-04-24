В конце апреля и начале мая ожидается прохладная погода
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В конце апреля и начале мая в Латвии в основном ожидается прохладная погода и заморозки, а осадков будет мало, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха по ночам часто будет опускаться ниже нуля, местами до -5 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от +7 до +15 градусов.

Временами возможны осадки, преимущественно в виде дождя, однако в целом осадков будет мало, поэтому сохранится высокая пожароопасность.

В предстоящие выходные в Латвии будет прохладно. Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные осадки.

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LETA

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LETA
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