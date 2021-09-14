В конце месяца стартует выездная вакцинация от Covid-19
Foto: F64

В конце сентября планируется начать выездную вакцинацию от Covid-19 в пригороде Риги, сообщила руководитель Отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) Эва Юхневича.

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Она рассказала, что в процессе будут задействованы три автобуса, которые будут находиться в конкретном месте от двух до трех часов. В пункты назначения автобусы вакцинации будут отправляться по специальному графику.

"Таким образом мы планируем на этих автобусах объехать все окрестности Риги по ранее составленному маршруту", — сказала Юхневича.

Ранее сообщалось, что от Covid-19 полностью привиты 42,03% населения Латвии. Процесс вакцинации завершили 791 025 жителей страны.

В целом темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими - в понедельник, 13 сентября, привиты 3524 человека.

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rus.DELFI.lv

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Коронавирус NVD Вакцинация
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