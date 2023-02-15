В конце недели — непогода: интенсивные осадки и сильный ветер

В эти выходные циклон принесет в Латвию затяжные осадки, во многих местах ожидаются сильные дожди и метель, возможен шторм, прогнозируют синоптики.

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Ожидается, что в пятницу вечером Латвию с запада начнет наступать обширная область осадков, а с небольшими перерывами дождь и снег будут продолжаться до вечера воскресенья.

По актуальным сейчас прогнозам, количество осадков в целом по стране превысит десять миллиметров, а местами может достигнуть 30-40 миллиметров, что близко к месячной норме.

Не исключено, что в воскресенье всю Латвию накроет снежный покров. Также в ближайшее время ожидается сильный ветер и метель. Есть вероятность, что на западном побережье Курземе скорость ветра при порывах превысит 25 метров в секунду.

В ночь на субботу в Курземе самая высокая температура воздуха может составить +6 градусов, а в воскресенье по всей стране возможен небольшой мороз.

В начале следующей недели температура воздуха на востоке Латвии может понизиться до -10 градусов, в середине недели может подняться до +8 градусов, затем снова похолодает, временами ожидаются осадки.