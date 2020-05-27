В конце недели ожидается ветреная и теплая погода
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В последние дни мая циклон над Украиной и Белоруссией будет влиять на погоду в Латвии — ожидается порывистый северо-восточный ветер, будет умеренно тепло, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В четверг, 28 мая, под влиянием холодного атмосферного фронта во многих регионах возможен дождь, станет прохладнее. В пятницу температура воздуха может повыситься до +15..+20 градусов, в конце недели — до +19..+24 градусов. Прохладнее будет на морском побережье.

В пятницу усилится северный ветер, в субботу и воскресенье будет дуть северо-восточный ветер. Его скорость в порывах может составить 13-18 метров в секунду.

На следующей неделе воздух может прогреться до +26 градусов.

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LETA

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LETA
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