В конце недели похолодает и начнутся дожди – лето придет в июне
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В понедельник воздух прогреется до +20 градусов, во вторник по-прежнему будет солнечно, до +19..+22 градусов. Ко среде небо затянет тучами и пройдут кратковременные дожди, вечером возможна гроза. Во второй половине недели в Латвии участятся дожди и станет прохладнее, прогнозируют синоптики.

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Начиная с четверга, умеренный ветер будет дуть с запада и юго-запада, дни станут прохладнее. В субботу и в воскресенье температура воздуха не превысит +10..+15 градусов. Минимальная температура воздуха ночью – +4..+9 градусов.

Также во второй половине недели как минимум в части страны дождь будет идти каждый день, местами – сильно, возможны также грозы и град. В начале июня потеплеет.

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