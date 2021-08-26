В конце недели во время Рижского марафона Rimi ожидаются существенные ограничения движения

В конце этой недели, 28 и 29 августа, состоится Рижский марафон Rimi и Детский день Рижского марафона Rimi, во время которых ограничат движение по многим улицам столицы и на мостах через Даугаву, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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С 22 часов вечера 27 августа до 6 часов утра 30 августа закроют движение по набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас.

В субботу, 28 августа, с 15:00 до 16:30 состоится Семейный забег по маршруту: площадь Бривибас — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — улица Кришьяниса Валдемара — Вантовый мост — разворот напротив улицы Кипсалас — Вантовый мост — площадь Пилс — улица Торня — площадь Пилс — улица Муйтас — набережная 11 ноября (финиш). Полиция ограничит движение по этому маршруту с 14:30 до 16:00.

В воскресенье, 29 августа, с 7:00 до 17:00 состоится марафонский забег по маршруту: площадь Бривибас (старт) — бульвар Бривибас — улица Бривибас — Воздушный мост — улица Бривибас — Густава Земгалиса гатве — въезд на мост Густава Земгалиса со стороны улицы Гауяс — улица Кишэзера — проспект Кокнесес — Межапарк — проспект Кокнесес — улица Кишэзера — въезд на мост Густава Земгалиса со стороны улицы Гауяс — Густава Земгалиса гатве — улица Бривибас — улица Сенчу — улица Зирню — улица Весетас — улица Яниса Дикманиса — улица Сканстес — улица Ханзас — улица Кришьяниса Валдемара — улица Лачплеша — улица Бривибас — бульвар Бривибас — площадь Бривибас бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — улица Кришьяниса Валдемара — улица Ханзас — улица Экспорта — улица Элизабетес — улица Кришьяниса Валдемара — Вантовый мост — улица Слокас — улица Пулка — улица Буллю — улица Дзегужу — улица Слокас — улица Дагмарас — улица Буллю — улица Даугавгривас — Ранькя дамбис — улица Межа — улица Нометню — улица Слокас — улица Кришьяниса Валдемара — Вантовый мост — съезд с Вантового моста — Баласта дамбис — Ранькя дамбис — улица Триядибас — улица Кугю — дамба AB — съезд с Каменного моста — Каменный мост — набережная 11 ноября (финиш).

Полумарафонский забег пройдет по маршруту: площадь Бривибас (старт) — бульвар Бривибас — улица Бривибас (разворот между улицами Бруниниеку и Стабу) — бульвар Бривибас — площадь Бривибас — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — улица Кришьяниса Валдемара — улица Ханзас — улица Экспорта — улица Элизабетес — улица Кришьяниса Валдемара — Вантовый мост — улица Слокас — улица Пулка — улица Буллю — улица Дзегужу — улица Слокас — улица Дагмарас — улица Буллю — улица Даугавгривас — Ранькя дамбис — улица Межа — улица Нометню — улица Слокас — улица Кришьяниса Валдемара — Вантовый мост — съезд с Вантового моста — Баласта дамбис — Ранькя дамбис — улица Триядибас — улица Кугю — дамба AB — съезд с Каменного моста — Каменный мост — набережная 11 ноября (финиш).

Забег на 10 км пройдет по маршруту: площадь Бривибас (старт) — бульвар Бривибас (разворот около улицы Элизабетес) — площадь Бривибас — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — улица Кришьяниса Валдемара — улица Ханзас — улица Экспорта — улица Элизабетес — улица Кришьяниса Валдемара — Вантовый мост — Баласта дамбис — Ранькя дамбис — улица Триядибас — улица Кугю — дамба AB — съезд с Каменного моста — Каменный мост — набережная 11 ноября (финиш).

Забег на 5,5 км пройдет по маршруту: площадь Бривибас (старт) — бульвар Бривибас (разворот около улицы Элизабетес) — площадь Бривибас — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — улица Кришьяниса Валдемара — Вантовый мост — Баласта дамбис — Ранькя дамбис — улица Триядибас — улица Кугю — дамба AB — съезд с Каменного моста — Каменный мост — набережная 11 ноября (финиш).

На упомянутых маршрутах марафона, полумарафона, забегов на 10 км и 5,5 км движение будет ограничено и закрыто с 06:00 до 18:00 (движение общественного транспорта будет закрыто с 7:00).

Во время семейного забега Детского дня Рижского марафона Rimi и Рижского марафона Rimi 28 августа будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных упряжек с 9:00 до 17:00 и 29 августа с 7:00 до конца мероприятия.

В случае необходимости полиция организует двустороннее движение автотранспорта:

с 22 часов вечера 25 августа до 6 часов утра 30 августа на Домской площади и улице Пилс, а 29 августа с 6:00 до 18:00 по бульвару Зигфрида Анны Мейеровица, на участке от улицы Калькю до улицы Смилшу.

С 17 часов вечера 25 августа до 6 часов утра 30 августа будет запрещена остановка и стоянка на Домской площади, оставленный транспорт будет перемещен с помощью эвакуатора на ближайшую разрешенную автостоянку.

С 17 часов вечера 27 августа до 6 часов утра 30 августа будет запрещена остановка и стоянка на Домской площади, оставленный транспорт будет перемещен с помощью эвакуатора на ближайшую разрешенную автостоянку, на набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до улицы Муйтас и на прилегающей к набережной 11 ноября параллельной улице со стороны Старой Риги на участке от Полю гате до улицы Яуниела.

С 00:30 29 августа по указанным маршрутам будут вестись работу по монтаже и демонтажу оборудования, необходимого для проведения мероприятия.