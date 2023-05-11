В Краславском крае у мертвых диких птиц констатирован птичий грипп
Foto: Lucian Petronel Potlog / cc

Высокопатогенный птичий грипп H5N1 подтвержден у павших в Краславе диких птиц, сообщили агентству LЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

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Всего самоуправления и ответственные службы в Даугавпилсе и Краславе собрали около 1300 мертвых птиц.

ПВС указывает, что в регионах, где выявлен высокопатогенный птичий грипп, проводятся усиленные проверки птицеводов.

По данным службы, каждый день поступают сообщения от жителей о найденных мертвых диких птицах, также во многих местах взяты пробы для лабораторных исследований, но ни в одном другом случае птичий грипп пока не обнаружен.

Уже сообщалось, что высокопатогенный птичий грипп H5N1 лабораторно подтвержден у больших белых цапель, погибших на прошлой неделе в районе пруда на Эспланаде в Даугавпилсе.

Об обнаружении павших диких птиц, особенно водоплавающих, жителям следует сообщать на горячую линию ПВС — автоответчик 67027402 или в ближайшее отделение ПВС,

Чтобы не подвергать опасности здоровье и не допускать дальнейшее распространение болезни, ПВС призывает вас ни при каких обстоятельствах не трогать мертвых или больных птиц, не приносить больных птиц домой, в приюты для животных или ветеринарные клиники, так как это может способствовать распространению болезни.

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