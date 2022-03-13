В кризисной ситуации Rīgas namu pārvaldnieks обеспечит жителям доступ к подвалам

При возникновении кризисной ситуации SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) обеспечит доступ в обслуживаемые фирмой подвалы. На балансе предприятия находятся около 4000 домов, в 3000 из них есть подвалы.

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Техническое состояние подвалов зданий, находящихся в ведении компании, удовлетворительное, их приводят в порядок. Подвалы регулярно убираются, и эти работы включены в приоритетный план обслуживания.

Как и здания, подвалы осматривают один раз в год или чаще, в зависимости от общего технического состояния здания.

Часть жильцов имеют доступ в подвалы и ими пользуются. Однако в тех подвалах многоквартирных домов, где проходят общие коммуникации, обеспечивающие отопление и водоснабжение, доступ может быть ограничен. В случае кризисных ситуаций коммунальщики обещают предоставить доступ всем жителям дома.