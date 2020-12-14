В крови доноров всё чаще находят антитела к Covid-19

Увеличивается количество людей, в крови которых выявляются антитела к коронавирусу, рассказала в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV глава Государственного центра доноров крови Эгита Поле.

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Если раньше таких доноров было два-три в неделю, то теперь в среднем около восьми в день.

"С августа мы проверили на антитела кровь более 17 000 доноров. У 160 из них обнаружились антитела к Covid-19", — рассказала она.

Донорский центр призывает сдавать кровь перед праздниками, потому что сейчас из-за пандемии число доноров снизилось, а запросы больниц нет. Есть опасения, что в праздничные дни крови может не хватать. Кроме того, это шанс бесплатно выяснить, есть ли в крови антитела.