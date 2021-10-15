В крупнейших службах МВД вакцинировалось около 70% сотрудников

В крупнейших службах Министерства внутренних дел - Государственной пограничной службе, Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) прививки от Covid-19 получили от 68% до 75% сотрудников, сообщили в МВД.

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Количество вакцинированных сотрудников увеличивается каждую неделю. На данный момент, в целом в МВД вакцинировано 93% сотрудников, в Службе финансовой разведки - 99%, в поликлинике МВД - 94%, в Бюро внутренней безопасности - 92%, в Центре спорта и здоровья МВД - 90%, в Управлении по делам гражданства и миграции - 79%, В Государственной пограничной службе - 75%, Государственной полиции - 73%, в Агентстве гособеспечения - 72%, Государственной пожарно-спасательной службе - 68%, в Информационном центре МВД - 60%.

Учитывая, что с 15 ноября все работники государственного сектора должны пройти курс вакцинации от Covid-19, МВД продолжает вести разъяснительную работу о новых требованиях и последствиях, которые могут наступить, если работник не получить прививку в установленный срок.

Те, кто не пройдет курс вакцинации до 15 ноября, будет отстранен от выполнения служебных обязанностей.

В VUGD пришли к выводу, что самые большие риски создают те сотрудники, которые не вакцинируются и заболевают Covid-19. Они подвергают риску окружающих, а также создают ситуации, когда работа в региональных структурах оказывается под серьезным ударом, так как контактные лица обязаны соблюдать карантин. Эти вопросы также обсуждались во время встречи с теми спасателями, которые выразили свое несогласие с обязательной вакцинацией у Сейма.

Одновременно работа структура МВД налажена таким образом, чтобы новые правила не мешали выполнению основных функций и должности, где нужен тесный контакт с людьми, занимали вакцинированные сотрудники.