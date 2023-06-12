В кулуарах обсуждаются различные способы расширения коалиции. Уйдет ли Кариньш формально в отставку?

Чтобы наконец прийти к результату — расширить нынешнюю правящую коалицию — политики могут прибегнуть к различным методам выхода из нынешнего тупика, следует из неофициальной информации агентства LETA.

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Сразу после президентских выборов, на которых главой государства был избран кандидат "Нового Единства" Эдгар Ринкевич, премьер-министр Кришьянис Кариньш("Новое Единство") заявил, что нужно расширить коалицию. Сейчас коалиция состоит из "Нового Единства" (26 депутатов), "Объединенного списка (15) и Нацобъединения (13) — итого 54 голоса. За избрание Ринкевича голосовали 26 депутатов "Нового Единства", 16 — Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), 10 — "Прогрессивных" — суммарно 52 голоса. Исход президентских выборов дал повод предполагать — голосование за Ринкевича обрисовало новый состав коалиции.

На данном этапе "Новое Единство" ведет переговоры о расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными". При этом Национальное объединение и "Объединенный список" возражают против самой идеи расширения коалиции. Правительство Кариньша, тем не менее, продолжает функционировать, хотя оппозиция считает: в такой политической ситуации Кабинет министров уже недееспособен.

Чем закончатся переговоры партий — неизвестно.

Однако неофициально обсуждаются технические выходы из политического тупика.

Как сообщает агентство LETA, один из рассматриваемых вариантов — согласно Сатверсме Кариньш выдвигает на утверждение в Сейм кандидатуры новых министров от СЗК и "Прогрессивных", включая их таким образом в состав правительства. Слабость этого варианта: сначала нужно отозвать действующих министров, чтоб освободились кресла. Но за такими решениями может последовать прошение об отставке правительства от политических сил, которые обидятся на действия премьера. Автоматически освободится с 8 июля только одно кресло: нынешний глава МИД и новоизбранный президент Эдгар Ринкевич переедет в Рижский замок.

Второй вариант действий, по версии агентства LETA — формальная отставка самого премьера Кариньша, которая будет означать и отставку Кабинета министров. Когда правительство — пусть и формально падет — можно уже более предметно вести переговоры о создании новой коалиции: все нынешние министры будут уже исполняющими обязанности, до утверждения нового Кабмина. Однако, поскольку, скорее всего, номинировать нового премьера предстоит уже Ринкевичу, то возникает вопрос: готов ли он доверить формирование правительства Кариньшу?

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Как уже писал портал Delfi, в четверг, 15 июня, в повестку дня заседания Сейма включен проект решения о выражении недоверия премьеру Кришьянису Кариньшу, инициированный оппозиционными "Латвией на первом месте" и "Стабильностью". Это голосование также можно формально использовать для отправки правительства в отставку.

Инаугурация Эдгара Ринкевича произодет только 8 июля, до этого решение о номинации нового премьера — в руках президента Эгила Левитса, который, однако, дал понять, что не хотел бы принимать это решение. Сразу после вступления в должность Ринкевича ждет обширная программа мероприятий: 9 июля он выступает с речью на заключительном концерте юбилейного Праздника песни, а 10-11 июля участвует уже в статусе главы государства в саммите НАТО в Вильнюсе.