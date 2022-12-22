В Курземе ситуация на дорогах нормализуется; в других местах в Латвии обледенение усложняет передвижение
Foto: EPA/LETA

В Курземе состояние дорог улучшилось по сравнению с предыдущими днями, в то время как во многих других местах Латвии в четверг утром снег и лед по-прежнему затрудняют движение, сообщило предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

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аснеженные и скользкие участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. В работах задействовано 106 единиц зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи, Кулдиги, Вентспилса и Салдуса.

Особенно трудно ездить по местным дорогам в Северном Видземе, в окрестностях Талси и Елгавы.

Latvijas valsts ceļi напоминает водителям, что нужно быть особо внимательными за рулем, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожному покрытию, и соблюдать безопасную дистанцию с едущими впереди автомобилями.

На дорогах может образовываться так называемый черный лед, который не виден, и водитель ощущает, что скользко, только уже начав совершать маневры — тормозя, крутя руль и нажимая на педали.

Как уже сообщалось, в четверг небо в Латвии будет в основном облачным, местами пройдет небольшой дождь, местами сохранится туман, прогнозируют синоптики.

Дождливее будут вечером в Курземе. Температура воздуха в стране будет по-прежнему в пределах +1..+4 градуса, в Курземе до +6 градусов. Многие дороги по-прежнему будут скользкими.

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