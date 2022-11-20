В Латгале и Видземе выпало более десяти сантиметров снега. На дорогах затруднено движение

Утром 20 ноября в восточной части Латгале и во многих местах Видземе образовался снежный покров толщиной более десяти сантиметров. Это самый глубокий снег в стране с марта этого года. сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В шесть утра 20 ноября самый толстый снежный покров в Дагде составил 15 см, в Резекне – 17 см, в Зосени – 19 см. Слой снега толщиной 11-14 см также зафиксировали наблюдательные пункты в Пиедруе, Мадоне, Гулбене, Алуксне и Приекули Краславского края.

При этом около Даугавпилса, Екабпилса, Скривери, Огре, Сигулды и Саулкрасты снега выпало гораздо меньше - порядка 2-6 см снега.

На большей части Курземе и Земгале, а также в Риге снежный покров в основном не толще одного сантиметра, тогда как в Колке - 10 см снега.

В воскресенье утром в Латвии местами еще идет небольшой снег, больше осадков остается на севере Видземе. Небо во многих местах проясняется. Преобладает слабый ветер. Температура воздуха -5...-10 градусов.

В Риге утром 20 ноября небо частично затянуто тучами, дует южный, юго-западный ветер со скоростью 2-5 метров в секунду. Температура воздуха -5..-6 градусов.

Максимальная температура воздуха в субботу составила от -1 градуса в Колке до -5,5 градусов в Дагде.

Самая высокая температура воздуха в Европе 19 ноября составила +26..+27 градусов на юге Италии, в Греции и на Кипре. Самая низкая температура воздуха ночью в воскресенье была -26 градусов на севере Скандинавии.

В воскресенье в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность, местами небольшой снег, прогнозируют синоптики.

При слабом или умеренном южном юго-восточном ветре температура воздуха в середине дня повысится до -2...-6 градусов, а на западе местами в Латгале и Видземе понизится до -10 градусов.

В Риге тоже будет солнечно, значительных осадков не ожидается, ветер южный или юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха - минус три градуса.

На погоду в Латвии влияет зона повышенного давления, но в Балтийском море усилится циклон. Атмосферное давление - 1014-1017.

Сегодня утром на большей части территории Латвии затруднено движение, только в средней и южной части Курземе ситуация удовлетворительная.

По информации Latvijas valsts ceļu, в Видземе, Латгале, Земгале и на севере Курземе дороги покрыты снегом и льдом. На основных и региональных дорогах движение удовлетворительное только в окрестностях Кулдиги, Лиепаи и Салдуса.

Работники Latvijas autoceļu uzturētājs очищают дороги от снега и посыпают их противоскользящими материалами. Сегодня утром по всей Латвии к работе привлечено 102 единицы зимней сервисной техники LAU.

LVC призывает компании сообщать о сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и состоянием дорог, по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555 или в соцсетях.

О грязных дорогах и тротуарах в Риге можно сообщить в Центр управления дорожным движением по телефону 80003600, на странице riga.lv или по электронной почте.