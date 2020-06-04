В Латгале земессарг заболел Covid-19. Пабрикс: в "соседней стране" заразились тысячи солдат

Министр обороны Артис Пабрикс в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении сообщил, что коронавирусом нового типа заболел один земессарг в восточной части Латвии. Пабрикс пояснил, что информация о случае инфицирования была получена недавно. Как отмечает LETA, политик не смог дать ответ на вопрос, мог ли земессарг заболеть Covid-19 во время исполнения служебных обязанностей.

"Это еще раз показывает, что любую социализацию и все, что происходит в общественной жизни, следует воспринимать очень осторожно", — добавил министр.

При этом он подчеркнул, что на данный момент можно говорить о том, что Латвии в ситуации с коронавирусом удалось "очень хорошо защитить наших солдат, нашу профессиональную службу и Земессардзе". Также Пабрикс привел пример некой "страны-соседа", где число заболевших военнослужащих "исчисляется тысячами".