В Латгалии из-за аварии произошла утечка 14 тонн ила, загрязнение попало в реку Ликсна

Из-за аварии на иловых полях Križi в Латгалии в окружающую среду попало примерно 14 тонн ила, загрязняющие вещества оказались в реке Ликсна. Об этом сообщает Государственная служба окружающей среды.

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25 ноября в Государственную службу окружающей среды поступила информация о чрезвычайной ситуации на иловых полях Križi в Кашатники волости Науенес Аугшдаугавского края. На месте происшествия инспекторы обнаружили, что большое количество ила, а также ил, смешанный с дождевой водой, просочилось в окружающую среду в результате обрушения насыпи.

По словам представителя Государственной службы окружающей среды Кристине Клявениеце, предварительные расчеты показывают, что в окружающую среду попало 14 000 кубометров ила. Большая часть ила просочилась в прилегающий заболоченный лесной массив. Однако загрязнение попало в реку Ликсна по системе канав, а затем по реке Стропица. Участок реки Стропица — от иловых полей до ее впадения в реку Ликсна — протяженностью около 2,6 км сейчас загрязнен. Река Ликсна загрязнена в устье реки Стропица.

В связи с загрязнением водоемов Государственная служба окружающей среды призывает население окрестностей не использовать воду из этих участков рек Ликсна и Стропица для хозяйственных нужд — например, не поить скот.

Аварийные работы на объекте выполняет владелец илового поля — SIA Daugavpils ūdens. Загрязнение локализовано, что предотвращает попадание дополнительных загрязнений в реку Стропица. Государственная служба окружающей среды брала пробы поверхностных вод в реках и канавах, а также измеряла содержание кислорода в реке Ликна в устье реки Стропица. "Сейчас показатели кислорода в реке Ликсна находятся в пределах нормы, мертвой рыбы в реке не наблюдается", — подчеркивает Клявениеце.

Сейчас ведутся очистительные работы, но им мешают труднопроходимые участки. На объекте работает SIA Daugavpils ūdens, за ситуацией следят инспекторы Государственной службы окружающей среды. SIA Daugavpils ūdens привлекло к работе специализированного коммерсанта, который представит предложения по сбору загрязнений и восстановит территорию.

Также объект осмотрели представители самоуправления Аугшдаугавского края. Как сообщили агентству LETA в муниципалитете, были идентифицированы жители, проживающие в непосредственной близости от места загрязнения. Они максимально обеспечены питьевой водой. Самоуправление призывает жителей не использовать в частном секторе колодезную воду. В случае необходимости жители могут звонить в Daugavpils ūdens.

Накопленный на иловых полях ил можно использовать в сельском хозяйстве в качестве удобрения, однако, если такое большое количество выбрасывается в окружающую среду, это причиняет значительный экологический ущерб. Ожидается, что это биологическое загрязнение окажет долгосрочное негативное воздействие на окружающую среду, поскольку возможности его сбора после попадания в водоемы ограничены, объясняет представитель Государственной службы окружающей среды.

Исторически иловые поля Križi предназначались для хранения механически и биологически обработанного осадка сточных вод. Общее количество осадка сточных вод, хранящегося на иловых полях, составляет около 142 000 тонн.