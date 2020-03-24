В Латвии 17 новых заболевших Covid-19, В Эстонии - 17, в Литве 36 новых заболевших

За прошедшие сутки медики проверили на новый коронавирус 692 человека и 17 анализов оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Всего в Латвии проверены 6806 человек, из них 197 оказались больны.

Тем временем в Литве за прошедшие сутки были зафиксированы 36 новых случаев заболевания Covid-19. Один из заболевших недавно бывал в Латвии, Турции, Мексике и Панаме. Всего там заболели 179 человек.

В Эстонии 17 новых случаев заболевания. Всего новый коронавирус диагностирован у 369 человек, проведено 4041 теста.

Днем ранее ЦПКЗ зафиксировал рекордный рост числа заболевших - 41 человек. Эпидемиолог Юрий Перевощиков указал, что случаи заболевания в ближайшее время продолжат расти. На данный момент практически у всех больных Covid-19 проходит в легкой форме. Официально в Латвии вылечился только один человек.