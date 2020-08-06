В Латвии 18 новых случаев Covid-19, половина связана с Мурьянской спортивной гимназией
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Всего проверено 1829 человек, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Согласно информации, находящейся в распоряжении ЦПКЗ, половина случаев связаны со вспышкой заболевания в Мурьянской спортивной гимназии. Ещё двое заболевших прибыли из-за границы - из Сербии и Ирландии. Путь заражения остальных семи пациентов выясняют эпидемиологи.

За прошедшие сутки в больницы не поступали новые пациенты с ковидом. Сейчас в стационарах находятся шесть человек.

С начала эпидемии коронавируса в Латвии зафиксированы 1275 случаев заболевания, 1070 человек выздоровели, а 32 умерли.

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