В Латвии 22 новых случая Covid-19, большинство источников заражения известны эпидемиологам

За прошедшие сутки были проведены 2403 анализов на коронавирус и 22 результата оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным ЦПКЗ, источник заражения 18 больных им известен, в том числе 8 случаев связаны с очагом на производственном предприятии. Путь заражения четырех лиц устанавливается.

Производственное предприятие расположено за пределами Риги, указали в ЦПКЗ. Вчера там были обнаружены два случая заболевания, а сегодня выявлены ещё восемь больных. В сумме коронавирусом заразились 10 человек.

Специалисты ЦПКЗ работают с руководством предприятия. Часть работников при появлении первых симптомов не пришли на работу, благодаря чему, возможно, было ограничено распространение заболевания.

В ЦПКЗ сообщили, что это уже второе предприятие, где в последнее время образовался очаг заболевания Covid-19. Эпидемиологи напоминают работодателям, что если у сотрудника появились признаки коронавируса, он должен оставаться дома. Поток сотрудников должен быть организован так, чтобы они не толпились и не находились все вместе в узких помещениях — например, в гардеробе или столовой.

В предприятии "Forevers", где ранее был обнаружен очаг заболевания, сообщили, что новые случаи не связаны с их производством.

В среду был госпитализирован один человек. Всего в стационарах лечатся семь пациентов, а выписаны 222 пациента.

С начала эпидемии в Латвии проведены 304 221 анализ, 1594 человек заболели, 1248 выздоровели и 36 умерли.