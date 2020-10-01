В Латвии 44 новых случая Covid-19, проверены 4699 человек

За прошедшие сутки проведены 4699 анализов на Covid-19 и 44 результата оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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В среду в стационары поступили три человека. Всего а больницах находится 21 пациент с коронавирусом, двое из них в тяжелом состоянии. Выписаны 230 пациентов.

ЦПКЗ сообщает, что более подробная информация о заболевших будет опубликована позже.

С начала эпидемии в Латвии были проведены 324 717 анализов на коронавирус, заболели 1868 человек, из них 1307 выздоровели и 37 умерли.