В Латвии - 58 новых случаев Covid-19, один человек умер

В субботу, 17 октября, в Латвии констатировано 58 новых случаев коронавирусного заболевания Covid-19, один инфицированный коронавирусом скончался. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За прошедшие сутки в Латвии было сделано 2690 тестов на Covid-19, доля положительных тестов - 2,1%.

Скончавшийся пациент принадлежал к возрастной группе 70 - 75 лет.

В целом с начала пандемии в Латвии сделан 390 971 тест. Коронавирус был подтвержден у 3450 человек, 1329 человек выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения, вчера госпитализировано семь пациентов с Covid-19. В стационарах лечатся 72 пациента, в тяжелом состоянии находятся шесть человек.