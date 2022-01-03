В Латвии — 644 случаев "омикрон", в праздничную неделю заболеваемость Covid-19 возросла на треть

На минувшей неделе — между Рождеством и Новым годом — количество новых случаев Covid-19 возросло на 30,2%. К воскресенью были подтверждены уже 644 случая заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Хотя количество тестов на праздничной неделе немного уменьшилось, подтвержденных случаев заражения стало больше. На прошлой неделе в день выполнялось в среднем 6 633 теста, на позапрошлой неделе — 6 760. Каждый день на минувшей неделе обнаруживались 799 новых случаев против 613 на позапрошлой неделе.

На предыдущей неделе в среднем госпитализировалось 47 пациентов с Covid-19 в день. У большого числа пациентов по-прежнему тяжелое течение болезни.

Показатель репродуктивной инфекции Covid-19 вырос до 1,13 на прошлой неделе с 0,83 неделей ранее. Это указывает на более быстрое распространение инфекции в обществе, подчеркивает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Невакцинированные или частично вакцинированные из расчета случаев заболеваний на 100 тысяч жителей болеют в 1,6 раз больше, чем полностью привитые. В то же время эпидемиологи напоминают, что заболеваемость привитых жителей растет.

Но у вакцинированных людей заболевание чаще всего протекает в более легкой форме и с меньшей потребностью в госпитализации, поэтому соотношение вакцинированных и заболевших людей всегда следует оценивать в контексте числа предотвращенных случаев Covid-19 в общей популяции, подчеркивает Центр профилактики и контроля заболеваний.

В Европейском союзе и Европейской экономической зоне средний показатель Covid-19 за две недели вырос до 818,9. Неделей ранее он составлял 756,2.

14-дневный совокупный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 497,3 случая, а неделю назад этот показатель составлял 514,2. В Эстонии показатель вырос и на прошлой неделе составил 640,2, а в Литве показатель снизился до 737,2.

На прошлой неделе резко возросло количество завезенных случаев заболевания — сейчас это 6,4% от всех случаев заражения Covid-19. Люди, инфицированные Covid-19, чаще всего приезжают в Латвию из Великобритании, Италии, Швеции, Германии, Испании, Финляндии, Дании, Норвегии, Египта, Франции, США, ОАЭ, Литвы, Эстонии и Венгрии.

Ко 2 января в Латвии было выявлено 644 случая заболевания вариантом вируса "омикрон". Из этих 644 случаев 46% были завещены, остальные 54% — это вторичные случаи инфицированных контактов или местные случаи с неизвестным источником инфекции и условиями заражения.

Чаще всего "омикрон" ввозят из Великобритании, Италии, США, Испании, Дании, Франции, ОАЭ, Швеции, Канады, Финляндии. Из ввезенных случаев 69% удавалось обнаружить при тестировании в аэропорту.