В Латвии 65% практикантам не оплачивают работу во время практики

Согласно социологическому опросу, проведенному оператором мобильной связи Tele2 и Norstat, 65% опрошенных практикантов не получали оплату за свою работу во время практики. А 24% респондентов отметили, что им не платили за работу, но они получали различные бонусы, например, оплаченные обеды или дорожные расходы.

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Как показал соцопрос, только 35% опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет признали, что получали оплату за проделанную работу во время практики, чаще всего так происходило в Латгале.

А вот различные бонусы, такие как питание или оплата транспортных расходов, чаще всего предлагали своим практикантам предприятия в Земгале и Курземе.

"Это чувствительный вопрос для многих работодателей, но текущая ситуация на рынке труда, вероятно, заставит часть предприятий, которые в настоящее время не платят практикантам, взглянуть на него немного по-другому", - отметила Айя Бите-Озере, руководитель по персоналу Tele2.

По ее словам, "во многих странах мира практикантам, например, платят по крайней мере минимальную заработную плату за сделанную работу, потому что практиканта воспринимают не только как реального работника, но и как будущего работника. К сожалению, в Латвии практикант не всегда воспринимается как коллега, который может помочь, а скорее как обуза. Причиной тому являются как непродуманные программы практик, так и нехватка опыта".

"Мы многому учимся у наших коллег в Швеции и перенимаем их опыт в организации практик, например, разрабатывая Management trainee, или программу практики руководства", - добавила Айя Бите-Озере.

Социологический опросTele2 и Norstat проводился в ноябре прошлого года. В нем принял участие 501 человек в возрасте от 18 до 29 лет, прошедшие практику на предприятии в Латвии.