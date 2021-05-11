В Латвии 83 тыс. человек полностью вакцинированы от Covid-19

Процесс вакцинации от Covid-19 в Латвии завершил 83 381 человек, что составляет 4,41% населения страны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили 322 894 человека. 891 из завершивших вакцинацию прививались вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 17,09% населения.

В понедельник привиты 7147 человек, в том числе 3941 получил первую дозу, 3140 - вторую, а 66 человек были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.